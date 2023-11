CROSSER LEAGUE 2023 Salle Omnisports Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne CROSSER LEAGUE 2023 Salle Omnisports Châtellerault, 28 décembre 2023, Châtellerault. CROSSER LEAGUE 2023 28 – 30 décembre Salle Omnisports Entrée 5€ la journée ou pack 3 jours 15€ Tournoi de basket-ball qui regroupe des joueurs entre 14 et 19 ans selectionnés lors de détections sur toute la France, Belgique, Espagne.

Les joueurs sélectionnés peuvent montrer leur talent devant de nombreux entraineurs, des recruteurs et spectateurs. Salle Omnisports Route de Nonnes Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.26.04.13.28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/basket-action-camp/evenements/billetterie-crosser-league-3 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T12:00:00+01:00 – 2023-12-28T20:00:00+01:00

2023-12-28T12:00:00+01:00 – 2023-12-28T20:00:00+01:00
2023-12-30T10:00:00+01:00 – 2023-12-30T18:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne

Lieu Salle Omnisports Adresse Route de Nonnes Ville Châtellerault

