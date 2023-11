Sunday Training Salle Omnisports Aimée-Stitelmann, Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Sunday Training Salle Omnisports Aimée-Stitelmann, Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, 10 novembre 2024, Plan-les-Ouates. Sunday Training Dimanche 10 novembre 2024, 09h00 Salle Omnisports Aimée-Stitelmann, Plan-les-Ouates Les villes de Lancy et de Plan-les-Ouates vous invitent pour un dimanche 100% sportif et gratuit. Au programme, 3 entraînements vous sont proposés et vous avez la liberté de participer à 1, 2 ou 3 entraînements : 09:00 – 10:00 : Cuisses, Abdos et Fessiers

10:00 – 11:00 : Zumba

11:00 – 12:00 : Yoga Alors, motivés à nous rejoindre ? Inscrivez-vous sans plus tarder ici. Les objectifs de ces matinées: Rendre accessible le sport pour toute la population

Favoriser la découverte sportive

Encourager les liens sociaux et le mieux vivre ensemble

Que chacun trouve son plaisir dans les cours proposés Comment ça marche ? Inscription obligatoire

Prendre des chaussures propres, une boisson, un linge et un tapis si vous en possédez un

Accueil à partir de 08h30

Venir 15 minutes avant le début de votre cours

Chaque cours dure 45 minutes

Aucune obligation d’assister à tous les cours proposés. Vous pouvez participer à un, deux ou trois cours Salle Omnisports Aimée-Stitelmann, Plan-les-Ouates Rte de Base 24, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.urban-training.ch/fr/inscription »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-11-10T09:00:00+01:00 – 2024-11-10T12:00:00+01:00

2024-11-10T09:00:00+01:00 – 2024-11-10T12:00:00+01:00 Commune de Plan-les-Ouates Détails Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Autres Lieu Salle Omnisports Aimée-Stitelmann, Plan-les-Ouates Adresse Rte de Base 24, 1228 Plan-les-Ouates Ville Plan-les-Ouates Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Salle Omnisports Aimée-Stitelmann, Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates latitude longitude 46.173132;6.10932

Salle Omnisports Aimée-Stitelmann, Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plan-les-ouates/