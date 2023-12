Randonnée Téléthon Salle omnisport Lurcy-Lévis, 9 décembre 2023 14:00, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

Randonnée de 9 à 25 km, au profit du Téléthon, accueillant à la fois les marcheurs et les cyclistes. Profitez également de la possibilité de restauration sur place avec des soupes, des crêpes et une buvette..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle omnisport route Veurdre

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A 9 to 25 km hike in aid of the Telethon, welcoming both walkers and cyclists. There will also be on-site catering with soups, crêpes and a refreshment bar.

Caminata de 9 a 25 km a beneficio del Teletón, tanto para senderistas como para ciclistas. También podrá disfrutar del servicio de catering, con sopas, crepes y un bar.

Wanderung von 9 bis 25 km zugunsten des Telethon, bei der sowohl Wanderer als auch Radfahrer willkommen sind. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich vor Ort mit Suppen, Crêpes und einem Getränkestand zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région