CES FILLES-LÀ – Cie La Collective Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Salle Omnisport

Tarifs : Abonné 12€ | Plein 16€ | Réduit 14€ | Très réduit 10€ | Pass’ Famille 35€

Un spectacle-match contre la rumeur et la violence

Salle Omnisport Rue de Loire, La Pommeraye La Pommeraye 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Elles sont vingt meilleures amies qui ont grandi ensemble, dans la vie comme à l’école. Jusqu’à ce jour où toute la classe reçoit un texto qui aura l’effet d’une bombe: une photo de Scarlett, nue.

S’ensuivent insultes, agressions, et cette panoplie de petits gestes qui font du harcèlement une violence sournoise. Face à ses dix-neuf adversaires, l’adolescente plie l’échine, mais cela ne suffira pas.

Six comédiennes enfilent chaussettes de sport et crampons, et mouillent le maillot pour mettre en garde contre la puissance du collectif et rappeler que sur le terrain, « entre filles, il faut se serrer les coudes ».

Le texte du canadien Evan Placey, auteur de cette pièce drôle, cruelle et militante a reçu de nombreux prix, dont celui de coup de cœur des lycéens pour les nouvelles écritures de théâtre 2015.



2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T21:30:00+01:00

