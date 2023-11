Marché de Noël Salle omnisport Jarnages, 22 décembre 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

Marché de Noël de Jarnages, nombreux exposants, participation de Husk’in Creuse

Réservation pour les exposants jusqu’au 15/12/2023.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 23:30:00. EUR.

Salle omnisport

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Jarnages, many exhibitors, Husk’in Creuse takes part

Reservation for exhibitors until 15/12/2023

Mercado de Navidad en Jarnages, numerosos expositores, participación de Husk’in Creuse

Reserva para expositores hasta el 15/12/2023

Weihnachtsmarkt in Jarnages, zahlreiche Aussteller, Teilnahme von Husk’in Creuse

Reservierung für Aussteller bis zum 15.12.2023

