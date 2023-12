Journée futsal Salle omnisport Coulonges-sur-l’Autize, 28 décembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Début : 2023-12-28 09:00:00

fin : 2023-12-28 16:30:00

Opération pour les Restos du Coeur que notre service civique Simon Geffard met en place pendant les vacances de Noël.

Retour des inscriptions avant le 21 Décembre.

Chaque licencié du club qui participe doit venir avec un don pour les Restos (denrée non périssable uniquement).

Rdv le 28 décembre 2023 à la salle omnisport de Coulonges sur l’Autize.

U6 à U9 : 9h-10h30

U11 à U13 : 10h45-12h15

U15 à U17 : 14h30-16h30

Inscription des enfants avant le 21/12/2023 via : simon.geffard@laposte.net.

Salle omnisport

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



