25 ème Ronde des Moulins Salle Omnisport, 23 avril 2023, Clessé Clessé.

25 ème Ronde des Moulins EUR

Route de Fenery Salle Omnisport Clessé 79350 Salle Omnisport Route de Fenery

2023-04-23 07:30:00 – 2023-04-23 14:00:00

Salle Omnisport Route de Fenery

Clessé

79350

Clessé .

EUR 6 La 25 ème Ronde des Moulins vous propose 4 circuits VTT de 25 à 55 kms et 4 circuits pédestres de 6 à 22 kms.

Café et brioche avant le départ, ravitaillement sur les circuits, sandwich et boisson à l’arrivée.

Se munir de son gobelet personnel.

La 25 ème Ronde des Moulins vous propose 4 circuits VTT de 25 à 55 kms et 4 circuits pédestres de 6 à 22 kms.

Café et brioche avant le départ, ravitaillement sur les circuits, sandwich et boisson à l’arrivée.

Se munir de son gobelet personnel.

+33 6 78 14 82 52

non communiqué

Salle Omnisport Route de Fenery Clessé

dernière mise à jour : 2023-03-11 par