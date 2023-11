MARCHÉ DE NOËL Salle Olympie – rue du Gymnase Réding, 3 décembre 2023, Réding.

Réding,Moselle

Soyez les bienvenus au marché de Noël artisanal de Réding ! On annonce que le St Nicolas pourrait faire un passage vers 14h00 ! Une restauration est prévue sur place, pour le repas de midi (bouchée à la reine + fromage à 14€, une réservation est à faire par téléphone avant le 29/11).

Cette manifestation est proposée par le Conseil de Fabrique.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Salle Olympie – rue du Gymnase

Réding 57445 Moselle Grand Est



Welcome to Réding’s Christmas craft market! It’s been announced that St. Nicholas may make an appearance around 2:00 pm! Catering will be available on site, for lunch (bouchée à la reine + cheese at 14?, reservations to be made by telephone before 29/11).

This event is proposed by the Conseil de Fabrique.

¡Bienvenidos al mercado navideño de artesanía de Réding! Se ha anunciado que San Nicolás podría pasar por aquí hacia las 14h Habrá servicio de catering in situ para el almuerzo (bouchée à la reine + queso a 14?, reservas por teléfono antes del 29/11).

Evento propuesto por el Consejo de la Fabrique.

Seien Sie herzlich willkommen auf dem kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt in Réding! Es wird angekündigt, dass der Nikolaus gegen 14 Uhr vorbeikommen könnte! Für das Mittagessen ist vor Ort gesorgt (Königshäppchen + Käse für 14?, eine Reservierung muss vor dem 29.11. telefonisch erfolgen).

Diese Veranstaltung wird vom Conseil de Fabrique vorgeschlagen.

Mise à jour le 2023-10-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG