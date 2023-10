« Question d’équilibre » – fête de la science Salle Octave d’Hespel, Fournes-en-Weppes, 10 octobre 2023, Fournes-en-Weppes.

« Question d’équilibre » – fête de la science Mardi 10 octobre, 08h30 Salle Octave d’Hespel, entrée libre

– de la physique : forces qui s’appliquent sur le sportif et son équipement (poids, frottements, poussée d’Archimède, portance, forces centrifuge…) et lois du mouvement (comment démarrer, accélérer, éviter la chute…,

– de la chimie (matériaux innovants pour gagner en performance…),

– de la biologie (quels muscles pour quels sports ? et le cerveau dans tout cela ?)

Au programme : le sport automobile (focus sur le moteur), les sports de glisse, le vélo (animation autour de la roue), les sports aquatiques, le football, le tennis…

Pour les plus jeunes : une histoire drôle qui les embarquera dans une sympatjique aventure mettant en scène des cochons sportifs et des personnages de la pop culture qui leur révèleront une multitude de secrets.

Pour tous : une exposition, des expériences, des jeux et quiz, un parcours « recherche et innovations »

Salle Octave d’Hespel, 4 rue du 4 septembre, Fournes en Weppes Fournes-en-Weppes 59134 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T08:30:00+02:00 – 2023-10-10T17:30:00+02:00

