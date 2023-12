Salon de la bière : Salon de la Brune Hou’Blonde ! Salle Octave Bajeux Radinghem-en-Weppes Catégories d’Évènement: Nord

Salon de la bière : Salon de la Brune Hou'Blonde !
9 et 10 décembre
Salle Octave Bajeux
entrée libre – 7,50€/3 dégustations – 3€/une dégustation
* l'abus d'alcool est dangereux pour la santé
Salle Octave Bajeux Radinghem en Weppes
Radinghem-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

