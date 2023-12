OPAC LAETITIA SHERIFF -SOLO – OPAC LAETITIA SHERIFF – SOLO SALLE OCKEGHEM Tours, 13 janvier 2024, Tours.

Opac est le projet musical de Pierre-Alexis Cottereau. Pensé initialement comme un espace personnel d’expérimentations, il donne lieu à un EP en 2018, suivi en 2020 par un premier album autoproduit, In Fragments. Interprété et réalisé seul sur un enregistreur quatre-pistes, ce disque fait la part belle aux instrumentations denses, aux ambiances brumeuses et introspectives. Diffusé initialement en numérique, l’album sort ensuite en vinyle sur le label Figures Libres Records. Opac devient alors quartet afin d’adapter ce répertoire pour la scène et lui conférer plus d’intensité. On retrouve autour de Pierre-Alexis Brice Cadouot, Pablo Coudrin, Philémon Tranchant, musiciens issus comme lui de la nouvelle scène musicale tourangelle (Stuffed Foxes, Common Insight, Mossaï Mossaï).Au fil des ans et des projets, Laetitia Shériff s’est faite une place remarquable dans la scène rock française. Une place à part, entre poésie et électricité, entre générosité et rencontres. Laetitia Shériff propose de revisiter son répertoire en solo. Toujours peuplé de multiples références, comme Oh Sees, Sunn O))) ou Sebadoh, il plane aussi l’ombre de grands oiseaux motoriques comme Can ou Beak, sur la musique de Laetitia Shériff.

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 19:30

Réservez votre billet ici

SALLE OCKEGHEM 15 PLACE DE CHATEAUNEUF 37000 Tours 37