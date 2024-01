CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT – Ce que le jour doit à la nuit SALLE OBINO Vitrolles, 9 avril 2024, Vitrolles.

Ce que le jour doit à la nuitChorégraphie de Hervé KoubiDanse A partir de 9 ansMardi 9 avril 2024 à 20h30Salle Guy ObinoDurée: 1hDouze danseurs, la plupart venus de la danse de rue, du hip hop, ont fourni l’énergie nécessaire à ce projet à long terme, fait de rencontres puis de travail sur mesure avec chacun des interprètes. Nourri de peintures orientalistes, des dentelles de pierre de l’architecture islamique, Hervé Koubi trace son propre chemin, fait d’enchevêtrement, de tissage complexe. « Ce que le jour doit à la nuit donne à voir comme rarement l’extrême liberté des corps alliée à la totale maîtrise du geste chorégraphique… Leurs gestes tissent la trame d’une histoire très ancienne faite de rencontres, de lutte et de quête spirituelle commune entre Orient et Occident. Puissance et grâce, passé et présent, ciel et terre enfin réunis. » Isabelle Calabre

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 20:30

SALLE OBINO RUE ROUMANILLE 13127 Vitrolles 13