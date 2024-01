CITIZEN SALLE OBINO Vitrolles, 15 février 2024, Vitrolles.

CitizenCie Les Hommes de MainsCirqueA partir de 10 ansJeudi 15 février 2024 à 20h30Salle Guy ObinoDurée: 1hIl y a dans ce spectacle une volonté d’être au plus près des acrobates, d’être à l’écoute de cette musique des corps qui traduit l’urgence de ralentir et nous invite à plonger profondément à l’intérieur de nous. En composant cette partition avec Marine Larat, nous souhaitons surprendre le spectateur, le désorienter, troubler sa perception et happer son attention. Le but est de tendre un miroir qui nous met face à notre frénésie, notre empressement et à cette agitation qui nous contamine.Dans le cadre de la tournée ChainonEn partenariat avec l’Entre-deux BIAC

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE OBINO RUE ROUMANILLE 13127 Vitrolles 13