KENNY GARRETT DANIEL ZIMMERMANN SALLE OBINO Vitrolles, 4 novembre 2023, Vitrolles.

KENNY GARRETT DANIEL ZIMMERMANN SALLE OBINO a lieu à la date du 2023-11-04 à 20:00:00.

Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

Le Rendez-Vous de Charlie, temps fort jazz de l’automne, revient pour une troisième édition les vendredi 03 et samedi 04 novembre à la salle Guy Obino de Vitrolles. Au programme de cette seconde soirée, l’une des légendes vivantes les plus influentes du jazz moderne, le saxophoniste Kenny Garrett, avec Sounds from the Ancestors , projet couronné d’un Grammy Award qui reflète la riche histoire du jazz, du R&B et du gospel de sa ville natale, Detroit, et, l’incontournable tromboniste Daniel Zimmermann qui se lance avec son quartet dans une relecture très personnelle de l’œuvre de l’homme à la tête de chou.

Réservez votre billet ici

SALLE OBINO

RUE ROUMANILLE Vitrolles 13127

