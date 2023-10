ERIK TRUFFAZ HERMON MEHARI SALLE OBINO Vitrolles, 3 novembre 2023, Vitrolles.

ERIK TRUFFAZ HERMON MEHARI SALLE OBINO a lieu à la date du 2023-11-03 à 20:00:00.

Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

Le Rendez-Vous de Charlie, temps fort jazz de l’automne, revient pour une troisième édition les vendredi 03 et samedi 04 novembre à la salle Guy Obino de Vitrolles. Au programme de cette première soirée, Erik Truffaz, le trompettiste incontournable de la scène européenne avec son projet Rollin’ , une revisite de quelques grands thèmes du cinéma signés des plus grands, et, Hermon Mehari, trompettiste surdoué qui explore musicalement avec Asmara sa culture ancestrale.

SALLE OBINO

RUE ROUMANILLE Vitrolles 13127

