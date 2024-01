LUCAS SANTTANA SALLE NOUGARO Toulouse, vendredi 31 mai 2024.

Neuvième album solo du Bahianais Lucas Santtana, O Paraíso nous enjoint en dix chansons de modifier nos axes de pensée : le paradis, c’est ici. Blessé, il bouge encore, et nous sommes responsables de sa pérennité, et, en partie, de sa constante métamorphose. Disque militant, tout en douceur et touches sonores inventives, O Paraíso mélange musique brésilienne, jazz et électronique.« Dans son nouvel album, O Paraiso , Lucas Santtana, entre profondeur et légèreté, perpétue le génie brésilien consistant traditionnellement à traiter des sujets graves avec une élégance joyeuse. » France Inter.Musique du Monde. Lucas Santtana : Guitare

Tarif : 17.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31