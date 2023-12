LES CROMOSAURES DE L’ESPACE SALLE NOUGARO Toulouse, 25 mai 2024, Toulouse.

Un billet doux, plié en avion de papier, s’envole. Avant d’arriver jusqu’à sa destinataire, il survole tout un monde peuplé de personnages hauts en couleurs. Des personnages qui ont besoin de mettre les mots noirs sur blanc pour faire parvenir leur message. On croise ainsi des enfants timides, jaloux, rebelles ou joyeux. Mais aussi un réveil matin, l’Océan, Narcisse, la chèvre de M. Seguin, les bisous, les planètes, les vacances. Au rythme des chansons-lettres, le dessinateur dépose sur l’écran des couleurs éclatantes, des traits, du feutre, du sable, des pigments. Ses tableaux instantanés se révèlent en direct, comme par magie. Avec une tendre poésie, on parle de choses importantes. De celles qui continuent à s’écrire et à se lire. Dans le cadre du Festival Luluberlu. Coproduction Odyssud.

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 11:00

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse