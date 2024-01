FRED BLIN SALLE NOUGARO Toulouse, vendredi 5 avril 2024.

Personnage emblématique des Chiche Capon, lunaire de la série Scènes de ménage, Fred est à l’affiche en 2021 du film Oranges Sanguines et actuellement dans la série Parlement.Aujourd’hui il est sur scène avec son premier solo, un spectacle hors norme à voir et à vivre !Nous pouvons, dès à présent, dire qu’il y aura du Quickchange, des illusions, des longueurs et beaucoup de promesses.« Mais avant tou Mesdames et Messieurs, vous allez assister à un spectacle de théâtre (…) donc, je suis désolé, mais on ne pourra pas se parler pendant la pièce », précise le protagoniste. « Irrésistible seul-en-scène […] À hurler de rire » Télérama.En partenariat avec le Festival Le Printemps du Rire.

Tarif : 22.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31