ÂMES SOEURS Salle Nougaro Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse ÂMES SOEURS Salle Nougaro Toulouse, 8 mars 2024, Toulouse. ÂMES SOEURS Vendredi 8 mars 2024, 20h30 Salle Nougaro De 15,80€ à 20,80€ En 1971, Claude Nougaro publie l’album Sœur Âme arrangé et co-composé en partie par Jean-Claude Vannier (qui collabora à la même période avec Serge Gainsbourg pour Histoire de Melody Nelson). Ce disque a une place singulière dans la discographie du chanteur, ni spécifiquement jazz,ni Brésil ou Afrique … Cet album reste aussi un disque méconnu qui approche parfois les formes musicales quasi contemporaines. L’association APOIRC qui organise des événements culturels dans la région toulousaine depuis bientôt 15 ans, réuni un orchestre de treize musiciens pour donner, le temps d’un concert, une majorité des titres de Soeur Âme et un complément de quelques autres pièces figurant sur différents disques notamment celles arrangées également par Vannier mais aussi par Ivan Jullien, Maurice Vander, Eddy Louiss, Christian Chevallier, Michel Legrand… dans les années 1970, afin de ré-éclairer un temps moins connu du répertoire du chanteur toulousain. Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour. Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Nougaro Adresse 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Salle Nougaro Toulouse latitude longitude 43.621621;1.409115

Salle Nougaro Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/