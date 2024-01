AMES SOEUR CLAUDE NOUGARO SALLE NOUGARO Toulouse, 8 mars 2024, Toulouse.

Claude Nougaro, Jean-Claude Vannier, Maurice Vander et les autres.En 1971, Claude Nougaro publie l’album « Sœur Âme », arrangé principalement par Jean-Claude Vannier, œuvre à part dans la discographie du chanteur, ni spécifiquement jazz ni Brésil ou Afrique.Pour « Âmes Sœurs » et afin de rééclairer un temps moins connu du répertoire du chanteur toulousain, un orchestre de treize musiciens donnera une majorité des titres de Sœur Âme et d’autres disques, arrangés par Vannier mais aussi Ivan Jullien, Maurice Vander, Eddy Louiss, Christian Chevallier, Michel Legrand…« Le chanteur, cette fois, a dépassé la chanson ». Claude Sarraute, Le Monde,23 avril 1971.Mingo JOSSERAND (réécriture et piano) – Olivier CAPELLE (chant) – Thierry OLLÉ (orgue) – Julien DUTHU (basse électrique) – Jean-Denis RIVALEAU (batterie et percussions) – Eugénie URSCH violoncelle – Ophélie RENARD (alto) – Chloé BOUSQUET (violon) – Sabrina MAUCHET (violon) – Cécile VIDAL (trompette) – William LAUDINAT (trompette) – Carla GAUDRÉ (saxophones) – Sacha LOURTIES (trombones).

