PLEASE STAND UP SALLE NOUGARO Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse PLEASE STAND UP SALLE NOUGARO Toulouse, 1 mars 2024, Toulouse. La scène plurielle des representantes de l’humour actuel.Avec Marie Reno, Christine Berrou, Olivia Moore et Lisa Perrio.Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… Après une deuxième saison couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la saison 3 du plateau PLEASE STAND-UP !PLEASE STAND-UP !, c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion.Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font l’humour en France se réunissent sur scène pour nous faire réfléchir et nous faire rire !

Tarif : 12.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30
SALLE NOUGARO
20, chemin de Garric
31200 Toulouse

