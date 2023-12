AMAURY FAYE SALLE NOUGARO Toulouse, 6 février 2024, Toulouse.

Des vallées sombres aux cimes enneigées, des vertes forêts de conifères aux falaises abruptes, ARISE est une ode à la montagne composée par le pianiste Amaury FAYE en hommage à ses deux grand-pères alpinistes.De cette source d’inspiration sans limite Amaury Faye crée cette suite instrumentale exposée en triptyque. Les trois volets suivent la notion d’ascension : au premier volet au cœur de la montagne et de ses vallées encaissées succède la rudesse de la marche, entre chemins escarpés et ravins vertigineux, pour enfin arriver à la sérénité des sommets éternels. Un sacré défi, d’autant que la diversité des atmosphères et des caractères de son écriture est grande, sans pour autant qu’on perde le fil de cette suite de neufs morceaux. Jazz Magazine.Amaury Faye, piano / Julian Lee, saxophone ténor / Louis Navarro, contrebasse / Théo Lanau, batterie / Audrey Dupont, violon / Aurélie Fauthous, violon / Carlos Vizcaino-Gijon, alto / Nabi Cabestany, violoncelle.

Tarif : 15.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31