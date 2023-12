RAMSES II SALLE NOUGARO Toulouse, 26 janvier 2024, Toulouse.

Une absence mystérieuse…Elisabeth et Jean attendent avec impatience leur fille et son mari.Bénédicte et Matthieu, qui rentrent tout juste d’un voyage en Égypte sont donc attendus pour déjeuner, mais leur beau-fils arrive seul. Pourquoi n’est-elle pas là ?Matthieu a un comportement très étrange et il est incapable d’expliquer l’absence de sa femme. Où est Bénédicte ? Qu’a-t-il à cacher ? Pourquoi cette famille, qui semblait aussi indestructible que la pyramide de Kheops, s’effondre-t-elle brutalement ?Les grandes constructions, aussi solides soient elles, gardent quelques fois leur part de mystère…De Sébastien Thiéry / Francis Azéma : mise en scène / Erwan Guillou : lumières et décors / Avec : Francis Azéma, Philippe Canizarès, Valérie Coré et Angélique Infante.

Tarif : 20.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31