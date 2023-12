IRRESISTIBLE SALLE NOUGARO Toulouse, 19 janvier 2024, Toulouse.

Irrésistible : adj. A qui ou à quoi on ne peut résister. Elle est éditrice. Lui est avocat. Les mots, c’est leur fonds de commerce. Leur ligne de flottaison. Et pourtant… Un soir d’été, après une séance de travail avec un écrivain qu’elle admire, elle rentre chez elle. L’homme qui partage sa vie va alors s’acharner à savoir si cet auteur a éveillé en elle un désir… irrésistible. Et il ne sera pas déçu par la réponse… L’auteur dira de son grand-père, le célèbre psychanalyste Jacques Lacan : « A la maison, il avait une manière incroyable d’observer les silences ». Le petit-fils les portera à la scène ces silences dévastateurs, ces non-dits qui veulent tout dire, ces absences de mots pour dire les maux. Avec brio, cruauté et drôlerie, Céline Bernat et Pierre Matras jouent sur le fil des sentiments inavouables.«A la fois très drôle, mais aussi féroce, cruelle, enlevée et sans temps mort, bref, coulant comme une source, la pièce est formidablement interprétée par Céline Bernat et Pierre Matras. On y croit, tout fonctionne… » La Dépêche du Midi.Interprété par le Cie. Le Grenier de Toulouse. De Fabrice Roger-Lacan. Avec : Pierre Matras et Céline Bernat. Mise en scène : Stéphane Battle.

Tarif : 13.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31