LA CHICA ET EL DUENDE ORCHESTRA SALLE NOUGARO Toulouse, 16 janvier 2024, Toulouse.

La chanteuse inclassable aux rituels chamaniques a convoqué l’énergie folklorisante du pianiste et compositeur Marino Palma aka El Duende. Un mixhybride, électrisant au parfum déroutant. L’orchestre atypique Los Duendes surgit et s’empare de l’instant, guidée par l’écriture envoûtante d’El Duende. La voix de La Chica se mue alors en une force collective transcendante : une éclosion ou une (re)naissance à vivre en temps réel.Marino Palma : piano, DA et arr. / Sophie Fustec “La Chica” : voix, DA et arr. / Thibault Martinet : flûte / Arthur Tanguy : flûte alto Benjamin Fryde : clarinette basse / Olha Semchyshyn : violon I Sandra Borges : violon II / Axelle Bellone : alto / Anna Borkenhagen : violoncelle / Eleonore Diaz : contrebasse / Noe Benita : percu et SPD / Edwin Correia : SPD et guitare.

Tarif : 20.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31