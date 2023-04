Sophie Alour Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sophie Alour Salle Nougaro, 1 juin 2023, Toulouse. Sophie Alour Jeudi 1 juin, 20h30 Salle Nougaro 19.80€/17.80€/14.80€ Jazz Dans son nouvel album Enjoy, Sophie Alour nous convie à un tour du monde musical ! L’Orient, toujours bien présent dans sa musique, invite l’Irlande à la danse, avec un passage aux confins de l’Asie, avant de revenir en Europe orientale. Le jazz est toujours le maitre de cette danse, mais il se pare maintenant de safran et d’émeraude. Nommée aux Victoires du Jazz 2022, Sophie Alour a pourtant appris le Jazz et le saxophone en autodidacte, après avoir étudié la clarinette. Elle avait aussi gagné le prix Django Reinhardt en 2020. Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 93 79 40 »}] Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour. Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

