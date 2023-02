Charlélie Couture Salle Nougaro, 16 mai 2023, Toulouse.

Charlélie Couture Mardi 16 mai, 20h30 Salle Nougaro

25.80€/23.80€/18.80€

Le nouvel album de Charlélie Couture

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour.

« Le nouvel album Quelques Essentielles est un combo d’histoires et d’humeurs, une playlist au-delà des modes. C’est un programme à ciel ouvert, conçu comme un point de rencontre, une synthèse. Le présent n’est-il pas à la rencontre entre ce que l’on a été et ce que l’on sera ? Je me suis construit en m’appuyant sur des références qui me servent encore à structurer ma pensée aujourd’hui… »

Charlélie Couture, artiste libre et en perpétuelle évolution, destine ce 25ème opus autant à ses fans qu’à un public curieux de découvrir la diversité et la richesse de son style.



