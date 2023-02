Sandra Nkaké Salle Nougaro, 11 mai 2023, Toulouse.

Sandra Nkaké Jeudi 11 mai, 20h30 Salle Nougaro

19.80€/17.80€/14.80€

Une voix qui s’amuse avec les instruments

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour.

Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké est une artiste, chanteuse, auteure et compositrice française d’origine camerounaise qui a créé un univers qu’elle n’a de cesse de réinventer, d’explorer. Sa voix puissante et singulière se déploie sur scène avec une ampleur et un magnétisme que le public reçoit comme un cadeau.

Son nouveau projet SCARS parle de ses cicatrices, de son histoire personnelle. Dans cet album et cette tournée, Sandra Nkaké présente des chansons soul puissantes et organiques, faisant la part belle à l’énergie du rock, mais aussi à des balades folk émouvantes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T20:30:00+02:00

2023-05-11T22:30:00+02:00

© dr