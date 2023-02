Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto Salle Nougaro, 18 avril 2023, Toulouse.

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto Mardi 18 avril, 20h30 Salle Nougaro

16.80€/14.80€/11.80€

Deux musiciens virtuoses et ouverts sur les vibrations du monde

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d'humour.

Musique du Monde

Une valse entre deux savoirs, une conversation entre deux instruments savants, comme si “Amélie Poulain » nous envoyait une carte postale du Sénégal …

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraînent dans un voyage spirituel et intimiste, et nous offrent une musique délicate et harmonieuse, comme touchée par la grâce. C’est beaucoup plus que de la musique : c’est une histoire d’amitié et de profond respect l’un pour l’autre, la rencontre inédite entre deux instruments et entre deux artistes singuliers aux univers sans cesse renouvelés !



