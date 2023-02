Thomas joue avec ses perruques Salle Nougaro Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Thomas joue avec ses perruques Salle Nougaro, 7 avril 2023, Toulouse. Thomas joue avec ses perruques Vendredi 7 avril, 20h30 Salle Nougaro

28.80€/24.80€/22.80€

Thomas Poitevin incarne une ribambelle d’antihéros Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour. Dans le cadre du Printemps du rire Sur l’arène d’une scène magique pouvant se transformer en de multiples terrains de je/jeu, un acteur se coiffe d’une perruque…

Thomas Poitevin incarne une ribambelle d’antihéros magnifiques. Des personnes plus que des personnages, sortant d’une énergie dramatique du « trop », comme prêtes à basculer dans la tragédie totale mais qui grâce au rire et à l’empathie qu’elles provoquent, parviennent à rester dans la lumière. Ils/elles ont tous un besoin urgent de vous parler, ce soir, ici, maintenant

Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou se déploient comme des tempêtes, toutes ces perruques sont uniques, touchantes, complètement paumées, obstinément humaines.

