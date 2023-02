Delvon Lamarr Organ Trio Salle Nougaro Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Delvon Lamarr Organ Trio Salle Nougaro, 4 avril 2023, Toulouse. Delvon Lamarr Organ Trio Mardi 4 avril, 20h30 Salle Nougaro

19.80€/17.80€/14.80€

Musique de soul, de jazz et de rythme & blues Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour. Offrant un mélange contagieux de soul, de jazz et de rythme & blues, Delvon Lamarr Organ Trio a été formé au printemps 2015 avec l’aide d’Amy Novo, l’épouse de Delvon et responsable du groupe. Leurs grooves alléchants, leurs sons luxuriants et leurs jam sessions vibrantes font toujours sensation avec des improvisations renforcées par leur indéniable chimie.

Avec le son d’orgue soul de Delvon, le son de guitare explosif de Jimmy et la batterie de poche parfaite de Dan, le groupe revient avec Cold as Weiss, sorti en février 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T20:30:00+02:00

2023-04-04T22:30:00+02:00 © dr

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Nougaro Adresse 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Ville Toulouse lieuville Salle Nougaro Toulouse Departement Haute-Garonne

Salle Nougaro Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Delvon Lamarr Organ Trio Salle Nougaro 2023-04-04 was last modified: by Delvon Lamarr Organ Trio Salle Nougaro Salle Nougaro 4 avril 2023 Salle Nougaro Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne