Vicente Pradal, Familia y amigos 29 et 30 mars Salle Nougaro

28.80€/24.80€/22.80€

Deux soirées de fête imaginées par Vicente Pradal pour célébrer 50 ans de création et d'art flamenco.

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour.

Musique du Monde

1ère partie : 19h // Concert : 21h

Entouré de ses talentueux enfants et amis, deux soirées de fête imaginées par Vicente Pradal pour célébrer 50 ans de création et d’art flamenco.

Vicente Pradal, est une figure emblématique de l’art flamenco, à la fois compositeur, chanteur, guitariste et metteur en scène. Il a imaginé deux soirées uniques et inédites réunissant autour de son répertoire, de sa voix et sa guitare, non seulement ses enfants Paloma et Rafael qui feront chacun une première partie, mais aussi quelques-uns de ses chers compagnons de route, musiciens classiques ou gitans. Il nous invite à un merveilleux voyage dans son hispanité peuplée des meilleurs poètes comme son cher García Lorca, Hernández, Machado, San Juan de la Cruz, Borges ou Neruda. Mais il y aura aussi des surprises et de nouvelles chansons au cours de cette fête profonde et fraternelle qui célèbrera ses – déjà – 50 ans de carrière !

Mercredi 29 – 19h : Première partie Rafael Pradal

Jeudi 30 – 19h : Première partie Paloma Pradal



