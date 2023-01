Charlie Salle Nougaro, 25 mars 2023, Toulouse.

Charlie Samedi 25 mars, 11h00 Salle Nougaro

10.80€/6.50€

Un rendez-vous avec l’imagination et l’inventivité.

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour.

Lise, illustratrice, dessine en direct l’histoire de Charlie, ce garçon un peu à la traîne, moqué par ses camarades et dont les parents se sentent impuissants. Pourtant, sans s’en rendre compte, Charlie grandit au fond de lui. Grâce à la petite Lili que Lise a été, et à ses souvenirs plein de couleurs et d’énergie créative, Lise découvrira ce garçon, apprendra à le comprendre et à l’aimer.

Dans cette création de Magali Frumin et Suzanne Lebeau, le jeu des comédiennes, le dessin (parfois animé), les marionnettes et la vidéo permettent de basculer entre rêve et réalité, souvenir et imaginaire, enfance et âge adulte de façon subtile et progressive.



