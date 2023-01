Féministe pour homme Salle Nougaro Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Féministe pour homme Salle Nougaro, 14 mars 2023, Toulouse. Féministe pour homme Mardi 14 mars, 20h30 Salle Nougaro

14.80€/10.80€/8.70€

Noémie Delattre parle des hommes et des femmes. Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour. Théâtre Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe ! Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi !

