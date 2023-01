David Walters – Nocturne Salle Nougaro Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

David Walters – Nocturne Salle Nougaro, 15 février 2023, Toulouse. David Walters – Nocturne Mercredi 15 février, 20h30 Salle Nougaro

19.80€/17.80€/14.80€

Quatre musiciens se laissent porter par une musique neuve. Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : Linéo 1 – arrêt Nougaro

05 61 93 79 40 https://sallenougaro.com/ Salle de spectacle du quartier des Sept-Deniers, la Salle Nougaro propose des concerts de blues, de jazz, de musiques du monde ou de chanson, et des spectacles de théâtre ou d’humour. Avec son projet Nocturne, David Walters rassemble les maitres Vincent Segal au violoncelle, Ballaké Sissoko à la kora et Roger Raspail aux percussions. Dans un jeu de rencontre incandescente, le quartet se laisse porter par une musique neuve, toujours mouvante, forgée par l’amour conjugué de quatre musiciens, quatre humains, qui offrent leurs sons et leurs héritages en partage, sans frontière, le cœur grand ouvert.

Un violoncelle tourbillonnant aux inflexions classiques et nomades s’emmêle aux notes en pluie délicate de la kora, au folk d’une guitare, au tambour ka et à sa cohorte d’esprits. Sur les instruments, surfent des chansons en créole antillais.

