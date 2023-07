Découverte et initiation de la Boule Nantaise Salle Noë Lambert (La Colinière) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Découverte et initiation de la Boule Nantaise Salle Noë Lambert (La Colinière) Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Découverte et initiation de la Boule Nantaise 16 et 17 septembre Salle Noë Lambert (La Colinière) Gratuité – Capacité de 50 personnes sur site – Aucun matériel n’est nécessaire Découverte et initiation à la Boule Nantaise dans la salle Néo Lambert . Les amicalistes de La Colinière se feront un plaisir de vous faire découvrir ce sport convivial et familial. Salle Noë Lambert (La Colinière) 20 rue de la Haute Mitrie 44300 NANTES Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.fabn.fr https://www.facebook.com/BouleNantaise Salle de Boule Nantaise créée en 2007 sur le site sportif de la Noë Lambert Bus -10 – 12 – 11 – parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Fédération des Amicales de la Boule Nantaise Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle Noë Lambert (La Colinière) Adresse 20 rue de la Haute Mitrie 44300 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 7 Age max 95 Lieu Ville Salle Noë Lambert (La Colinière) Nantes

Salle Noë Lambert (La Colinière) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/