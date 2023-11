LIRE A LÉRY SALLE NICOLAS POUSSIN RUE JULES FERRY 27690 LERY Léry Catégories d’Évènement: Eure

Léry LIRE A LÉRY SALLE NICOLAS POUSSIN RUE JULES FERRY 27690 LERY Léry, 3 décembre 2023, Léry. LIRE A LÉRY Dimanche 3 décembre, 10h00, 18h30 SALLE NICOLAS POUSSIN RUE JULES FERRY 27690 LERY Je dédicacerai mes romans (Nuances de nostalgie, Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?, Séduisantes chimères, Au malheur de l’identité), au salon du livre de Léry le dimanche 3 décembre 2023 de 10h à 18h , salle Nicolas Poussin , rue Jules Ferry à Léry 27690 SALLE NICOLAS POUSSIN RUE JULES FERRY 27690 LERY 27690 LERY Léry 27690 Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

2023-12-03T18:30:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Eure, Léry Autres Lieu SALLE NICOLAS POUSSIN RUE JULES FERRY 27690 LERY Adresse 27690 LERY Ville Léry Departement Eure Age min 7 Age max 99 Lieu Ville SALLE NICOLAS POUSSIN RUE JULES FERRY 27690 LERY Léry latitude longitude 49.28583;1.202877

SALLE NICOLAS POUSSIN RUE JULES FERRY 27690 LERY Léry Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lery/