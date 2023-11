Soirée stand up Salle Nevers Rocroi, 9 décembre 2023, Rocroi.

Rocroi,Ardennes

Rejoignez-nous pour une soirée pleine de rires à la Soirée Stand-Up In Rocroi ! Cet événement hilarant aura lieu le samedi 9 décembre 2023 à 18 h 30 dans la charmante ville de Rocroi, située rue de Nevers, 08230 Rocroi.Préparez-vous à être divertis par une brochette d’humoristes talentueux qui vous titilleront avec leurs blagues pleines d’esprit et leurs anecdotes hilarantes. La soirée promet d’être mémorable, remplie de rires et de bonnes vibrations.Que vous soyez un passionné d’humour ou que vous cherchiez simplement à passer une bonne soirée, cet événement est parfait pour vous. Rassemblez vos amis, votre famille ou venez en solo – nous vous garantissons une soirée de rire et de plaisir avant les fêtes de noël !Ne manquez pas cette fantastique occasion de découvrir le meilleur spectacle de stand-up à Rocroi. Inscrivez cette date à votre agenda et préparez-vous à une soirée de rires ininterrompus. Au plaisir de vous voir !Au programme :Musique pour nous mettre dans l’ambianceBoissons et petites restaurationsUne brochette d’humoristesUne tombolaUne second brochette d’humoristes.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle Nevers

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



Join us for an evening full of laughter at the Soirée Stand-Up In Rocroi! This hilarious event will take place on Saturday, December 9, 2023 at 6:30 p.m. in the charming town of Rocroi, located rue de Nevers, 08230 Rocroi.Prepare to be entertained by a line-up of talented comedians who will titillate you with their witty jokes and hilarious anecdotes. Whether you’re a fan of humor or just looking for a good time, this event is perfect for you. Gather your friends, family or come solo – we guarantee an evening of laughter and fun before Christmas! Don’t miss this fantastic opportunity to discover the best stand-up show in Rocroi. Mark your calendars and get ready for an evening of non-stop laughter. We look forward to seeing you! On the program:Music to get us in the moodBeverages and light refreshmentsA panel of comediansA tombolaA second panel of comedians

¡Acompáñenos en una velada llena de risas en la Soirée Stand-Up In Rocroi! Este divertidísimo evento tendrá lugar el sábado 9 de diciembre de 2023 a las 18:30 en la encantadora localidad de Rocroi, situada rue de Nevers, 08230 Rocroi. Tanto si es un fan de la comedia como si sólo busca pasar una buena noche, este evento es perfecto para usted. Tanto si eres un fanático de la comedia como si sólo buscas pasar una buena noche, este evento es perfecto para ti. Reúne a tus amigos, a tu familia o ven solo: ¡te garantizamos una noche de risas y diversión en vísperas de Navidad! No te pierdas esta fantástica oportunidad de descubrir el mejor espectáculo de monólogos de Rocroi. Apunta la fecha en tu agenda y prepárate para una noche de risas sin parar. Te esperamos! En el programa:Música para animarnosBebidas y refrescosUn panel de cómicosUna tómbolaUn segundo panel de cómicos

Begleiten Sie uns zu einem Abend voller Lachen bei der Stand-Up In Rocroi Night! Dieses urkomische Ereignis findet am Samstag, den 9. Dezember 2023 um 18.30 Uhr in der charmanten Stadt Rocroi statt, die sich in der rue de Nevers, 08230 Rocroi, befindet.Machen Sie sich darauf gefasst, von einer Reihe talentierter Komiker unterhalten zu werden, die Sie mit ihren geistreichen Witzen und urkomischen Anekdoten kitzeln werden. Ob Sie nun ein Humorliebhaber sind oder einfach nur einen netten Abend verbringen wollen, diese Veranstaltung ist genau das Richtige für Sie. Versammeln Sie Ihre Freunde, Ihre Familie oder kommen Sie allein – wir garantieren Ihnen einen Abend voller Lachen und Spaß vor den Weihnachtsfeiertagen!Verpassen Sie nicht diese fantastische Gelegenheit, die beste Stand-up-Show in Rocroi zu erleben. Tragen Sie dieses Datum in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf einen Abend des ununterbrochenen Lachens vor. Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen!Auf dem Programm stehen:Musik zur Einstimmung auf den AbendSchokolade und kleine SnacksEine Reihe von KomikernEine TombolaEine zweite Reihe von Komikern

Mise à jour le 2023-11-09 par Ardennes Tourisme