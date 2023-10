Cours de musculation et fitness Salle musculation ou au Capitole Rochechouart, 4 septembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

L’Association Musculation et fitness de Rochechouart reprends ses cours le 4 septembre. Au programme: du renforcements musculaire les lundis, de la tonification et entretien musculaire les mardis et jeudis, du stretching, de la sophrologie et du fitness les mercredis. Renseignements par téléphone..

2023-09-04 fin : 2023-09-04 18:30:00. EUR.

Salle musculation ou au Capitole

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Rochechouart Bodybuilding and Fitness Association resumes classes on September 4. On the program: muscle strengthening on Mondays, toning and muscle maintenance on Tuesdays and Thursdays, stretching, sophrology and fitness on Wednesdays. Information by phone.

La asociación de musculación y fitness de Rochechouart reanuda sus clases el 4 de septiembre. En el programa: refuerzo muscular los lunes, tonificación y mantenimiento muscular los martes y jueves, estiramientos, sofrología y fitness los miércoles. Información por teléfono.

Die Association Musculation et fitness de Rochechouart beginnt am 4. September wieder mit ihren Kursen. Auf dem Programm stehen: Muskelstärkung am Montag, Muskelaufbau und -erhaltung am Dienstag und Donnerstag, Stretching, Sophrologie und Fitness am Mittwoch. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin