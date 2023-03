La Petite Faune de Vézelay organise une rencontre autour des champignons avec « Les Amycologues » Salle municipale Vézelay Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

La Petite Faune de Vézelay organise une rencontre autour des champignons avec « Les Amycologues » Salle municipale, 15 avril 2023, Vézelay

La réunion, avec projections, permettra de s'initier à la mycologie, mais aussi d'approfondir les connaissances, afin de bien distinguer les champignons comestibles de leurs sosies! A ne pas manquer avant les sorties cueillette…

