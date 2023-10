Atelier Cuisine … Salle Municipale Verrières Catégories d’Évènement: Verrières

Vienne Atelier Cuisine … Salle Municipale Verrières, 24 octobre 2023, Verrières. Atelier Cuisine … Mardi 24 octobre, 14h30 Salle Municipale Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96 ou accueil@sudviennepoitou.com … avec Lucie & Tom, deux experts du Sud Vienne Poitou, qui vous guiderons pas à pas pour réaliser votre Broyé du Poitou.

En fin d’atelier, vous serez invités à déguster la réalisation de Lucie & Tom avec un verre de jus de pomme de la Ferme du Léché de Sualgés.

Les Enfants devrons être accompagnés d’un adulte.

Sur inscription au 05 49 91 11 96

RDV à 14h00 le mardi 24 octobre

