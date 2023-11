Cinéma : Paysans Sentinelles Salle municipale Terra Cor Montoulieu, 9 décembre 2023, Montoulieu.

Montoulieu,Hérault

Séance cinéma « Paysans Sentinelles » un film de Coraline Moliné. Quand être agriculture et protéger la biodiversité est une réalité..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

Salle municipale Terra Cor

Montoulieu 34190 Hérault Occitanie



Paysans Sentinelles », a film by Coraline Moliné. When farming and protecting biodiversity become a reality.

Paysans Sentinelles », una película de Coraline Moliné. Cuando la agricultura y la protección de la biodiversidad son una realidad.

Filmvorführung « Paysans Sentinelles » ein Film von Coraline Moliné. Wenn es Realität ist, Landwirtschaft zu betreiben und die Biodiversität zu schützen.

Mise à jour le 2023-11-20 par ADT34