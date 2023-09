Humour : Mais t’as quel âge ? Salle municipale Tarsacq, 9 mars 2024, Tarsacq.

Tarsacq,Pyrénées-Atlantiques

Jeune ou vieux tout est relatif… une chose est sûre, vous appartenez à une génération ! Vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies. Pour relativiser le cap de la trentaine, Marion Pouvreau dresse un portrait de TOUTES les générations qui existent actuellement. Au travail ou en famille, lorsque les générations se rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou enfants, vous êtes prévenus ! Marion Pouvreau, seule en scène, incarne 5 personnages emblématiques !.

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . .

Salle municipale

Tarsacq 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Young or old, it’s all relative… one thing’s for sure, you belong to a generation! Your little habits have given you away. And those little quirks are funny. Marion Pouvreau takes a look at ALL the generations that exist today, and puts them into perspective. Whether at work or in the family, when the generations meet, situations become hilarious. Be warned, there’s a high risk of recognizing yourself and running into your parents or children! Marion Pouvreau, alone on stage, plays 5 emblematic characters!

Joven o viejo, todo es relativo… una cosa es segura, ¡perteneces a una generación! Tus pequeñas manías te han delatado. Y esas pequeñas manías son divertidas. Para poner los años treinta en perspectiva, Marion Pouvreau hace un retrato de TODAS las generaciones que existen hoy en día. En el trabajo o en la familia, cuando las generaciones se encuentran, las situaciones se vuelven hilarantes. Atención, existe un alto riesgo de reconocerse y encontrarse con los padres o los hijos Marion Pouvreau, sola en el escenario, interpreta a 5 personajes emblemáticos

Ob jung oder alt, alles ist relativ… Eines ist sicher: Sie gehören einer Generation an! Ihre kleinen Gewohnheiten haben Sie verraten. Und diese kleinen Eigenheiten sind lustig. Um das Alter von 30 Jahren zu relativieren, zeichnet Marion Pouvreau ein Porträt ALLER Generationen, die es heute gibt. Ob am Arbeitsplatz oder in der Familie, wenn die Generationen aufeinandertreffen, kann es zu lustigen Situationen kommen. Es besteht ein hohes Risiko, sich selbst wiederzuerkennen und seinen Eltern oder Kindern zu begegnen, also seien Sie gewarnt! Marion Pouvreau, die allein auf der Bühne steht, verkörpert fünf emblematische Charaktere!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Coeur de Béarn