DANSES & CHANTS HONGROIS Salle Municipale Senneville-sur-Fécamp, 20 octobre 2023, Senneville-sur-Fécamp.

Senneville-sur-Fécamp,Seine-Maritime

Venez profiter d’un spectacle de danses et chants Hongrois avec le groupe Foenix de Debrecen’ !

Entrée au chapeau..

2023-10-20 20:30:00

Salle Municipale

Senneville-sur-Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy a show of Hungarian song and dance with Debrecen’s Foenix group!

Admission by the hat.

Venga a disfrutar de un espectáculo de danza y canto húngaros con el grupo Foenix de Debrecen

Entrada con sombrero.

Genießen Sie eine Show mit ungarischen Tänzen und Gesängen mit der Gruppe Foenix aus Debrecen’!

Eintritt mit Hut.

