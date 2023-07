Repair café #34 Salle municipale Satgé La Madeleine Catégories d’Évènement: La Madeleine

Nord Repair café #34 Salle municipale Satgé La Madeleine, 21 octobre 2023, La Madeleine. Repair café #34 Samedi 21 octobre, 14h00, 15h30 Salle municipale Satgé Réel moment de partage et de convivialité, le Repair Café de La Madeleine vous permettra d’apprendre à réparer vos objets et, qui sait, de devenir réparateur à votre tour. Cafetières, chaises, tondeuses, vêtements, chaînes hi-fi, il y en a pour tous les goûts. Même Don Quichotte est venu se refaire une beauté ? Les repair café ont lieu gratuitement un samedi par mois, vous pouvez consulter notre agenda lapetitemadeleine.org/events Les inscriptions se font sur notre site lapetitemadeleine.org/repair-cafe Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre FAQ lapetitemadeleine.org/repair-cafe-faq Si vous avez d’autres questions, vous pouvez nous laisser un message sur repaircafe@lapetitemadeleine.org Alors n’attendez plus et inscrivez-vous, les places sont limitées. Au fait, un repair café ne pourrait exister sans réparateurs et réparatrices. Pour rejoindre notre équipe bénévole, rien de plus simple, venez comme vous êtes lors d’un repair-café, nous vous accueillerons avec plaisir. Salle municipale Satgé 78 rue Saint Charles 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord [{« type »: « link », « value »: « http://lapetitemadeleine.org/repair-cafe »}] [{« link »: « http://lapetitemadeleine.org/events »}, {« link »: « http://lapetitemadeleine.org/repair-cafe »}, {« link »: « http://lapetitemadeleine.org/repair-cafe-faq »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

