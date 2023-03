JEU COLLECTIF : ÉQUILIBRES Salle municipale Sainte-Radégonde-des-Noyers Sainte-Radégonde-des-Noyers Catégories d’Évènement: Sainte-Radégonde-des-Noyers

Vendée Sainte-Radégonde-des-Noyers . Créé par le Parc naturel régional du Marais poitevin, ÉquilibreS est un jeu de plateau conçu en partenariat avec le Réseau d’éducation à la nature, l’environnement et au territoire. Si vous acceptez le défi, vous serez de nouveaux habitants arrivant sur un territoire fictif, proche du littoral. Vous allez devoir réussir à y vivre malgré les contraintes et les impacts du changement climatique, tout en prenant en compte la fragilité de la biodiversité. Sécheresse ou submersion, il faudra choisir ! Parking sur place Accès PMR possible Salle municipale 25 Rue de l’Église Sainte-Radégonde-des-Noyers

