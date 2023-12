Handfit : plaisir, santé et bien-être Salle municipale Saint-Front-d’Alemps, 16 mai 2024, Saint-Front-d'Alemps.

Saint-Front-d’Alemps Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 19:30:00

fin : 2024-05-16 20:30:00

Le Handfit fusionne habilement les éléments du handball et du fitness pour créer une expérience sportive complète. Cette discipline novatrice offre une approche unique pour améliorer la forme physique, la coordination et le bien-être mental. En combinant les mouvements dynamiques du handball, tels que les passes précises, les tirs puissants et les déplacements rapides, avec les exercices de renforcement musculaire et de cardio du fitness, le Handfit offre un entraînement complet qui stimule à la fois le corps et l’esprit.

Salle municipale

Saint-Front-d’Alemps 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Isle-Auvézère