Massilia Sounds Gospel Samedi 25 novembre, 20h30 Salle municipale 15€

Cet ensemble vocal flamboyant, dirigé par le chef de chœur Greg Richard interprète un répertoire aux forts contrastes entre la culture et la fête, entre l’exultation et la conscience, entre aujourd’hui et hier.

L’histoire la plus récente a de nouveau démontré que les thèmes de ces mélodies sont toujours d’actualité : l’exclusion et le racisme, la dérive des réseaux sociaux, l’indignation face à l’injustice, le nécessaire espoir et la richesse d’être ensemble pour le partager.

Surfant entre chants traditionnels revisités et œuvres contemporaines, MSG fait naitre de cette union l’émotion, celle des voix qui vibrent ensemble, transcendées par quatre musiciens virtuoses et qui forment un chœur envoûtant !

Salle municipale 13 Av. des 53, 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

