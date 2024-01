visualiser avec positivité salle municipale précisée à l’inscription Olivet, samedi 2 mars 2024.

visualiser avec positivité Cette conférence va donner des clés pour visualiser avec positivité. Cet évènement animé sur Olivet permet aussi la retranscription avec une vidéo disponible sur un lien personnalisé aux inscrits ! Samedi 2 mars, 14h30 salle municipale précisée à l’inscription sur inscription uniquement pour réserver sur le lien sécurisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T14:30:00+01:00 – 2024-03-02T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T14:30:00+01:00 – 2024-03-02T15:30:00+01:00

Venez réserver cette conférence de développement personnel animée par une experte en santé émotionnelle, coach , formatrice et conférencière bénévole au sein de l’ asso mieux être! Vous verrez à quel point vous pourrez augmenter confiance en soi, mieux être, optimisme,force intérieure avec ‘humanithérapie cette methode efficace de libération émotionnelle qui permet notament de visualiser avec positivité!

La magie de cette conférence c’est l’impact sur nos prises de conscience avec humour et bienveillance pour vous faire avancer positivement vers plus de lâcher prise, d’estime de soi,de confiance en soi,de capacité à se projeter et à visualiser avec positivité …

Reservez vite votre place via ce lien sécurisé https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/visualiser-avec-positivite

salle municipale précisée à l'inscription rue du général de gaulle 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

