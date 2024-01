atelier se dynamiser en se regardant autrement! salle municipale précisée à l’inscription Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

atelier se dynamiser en se regardant autrement! salle municipale précisée à l'inscription Olivet, 9 février 2024, Olivet. atelier se dynamiser en se regardant autrement! Vendredi 9 février, 20h00 salle municipale précisée à l'inscription tarifs sur le lien sécurisé https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/atelier-se-redynamiser-en-se-regardant-autrement

Fin : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00 Venez vous inscrire à cet atelier pratique de ressourcement permettant de se redynamiser en cultivant une autre image de soi! Pensez à apporter un tapis de sol un plaid et un coussin pour la partie relaxation après les exercices simples de détente prévus!

Cet atelier fait suite à la conférence animée sur ce thème le samedi 3 février 2024! Avez-vous pensez à vous y inscrire aussi?

Nombre de places limitées à l' atelier avec réservations obligatoires sur le site sécurisé https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/atelier-se-redynamiser-en-se-regardant-autrement salle municipale précisée à l'inscription rue du général de gaulle 45160 OLIVET Olivet

